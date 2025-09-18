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18 сентября 2025, 09:03

Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 64 россиянам

Павел Лопатко

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила 64 российским спортсменам нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

Среди спортсменов с нейтральным статусом 30 представляют художественную гимнастику, а 15 — спортивную. 12 спортсменов представляют прыжки на батуте, а 7 — спортивную аэробику.

Кроме того, нейтральный статус присвоен 77 тренерам, судьям и врачам из России.

Российские спортсмены лишены возможности выступать под флагом страны на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета с 2022 года.

Источник: ТАСС
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