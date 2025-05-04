Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 44 специалистам из России

44 российских специалистов, среди которых тренеры, судьи, врачи, массажисты и хореографы, получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIG.

Из них 25 специалистов работают со спортсменами из художественной гимнастики, 12 человек — из спортивной гимнастики и 7 тренеров сборной по прыжкам на батуте.

Ранее стало известно, что российские гимнасты не примут участие в предстоящих турнирах FIG, несмотря на наличие нейтрального статуса.