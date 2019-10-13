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Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте

16:39
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на чемпионате мира в Штутгарте. 19-летняя спортсменка показала результат 14,066 балла.

Первой стала американка Симона Байлз — она набрала 15,133 балла и завоевала 25-ю награду на чемпионатах мира. Серебро также досталось представительнице США — Сунисе Ли (14,133).

Мельникова является серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2018, 2019).

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