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14 сентября 2025, 18:33

Мельникова выиграла финал на бревне на турнире в Париже

Сергей Ярошенко

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла финал на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.

25-летняя спортсменка заняла первое место с 13,500 баллами. Второй стала швейцарка Лена Бикель (13,466). Третье место заняла француженка Морган Осиссек-Реймер (12,800).

Ранее на турнире в столице Франции россиянка заняла пятое место в опорном прыжке, набрав 13,533 балла.

Мельникова впервые выступает на турнире FIG после почти четырехлетнего перерыва.

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Ангелина Мельникова
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