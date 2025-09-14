Мельникова выиграла финал на бревне на турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла финал на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.

25-летняя спортсменка заняла первое место с 13,500 баллами. Второй стала швейцарка Лена Бикель (13,466). Третье место заняла француженка Морган Осиссек-Реймер (12,800).

Ранее на турнире в столице Франции россиянка заняла пятое место в опорном прыжке, набрав 13,533 балла.

Мельникова впервые выступает на турнире FIG после почти четырехлетнего перерыва.