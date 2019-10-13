Мельникова выходила с победным настроем на вольные упражнения на ЧМ в Штутгарте

Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что выходила с победным настроем на вольные упражнения на чемпионате мира-2019 в Штутгарте. 19-летняя спортсменка завоевала бронзу.

— Я знала, что если сделаю свою программу так, как я хочу, то могу быть на пьедестале, — приводит ТАСС слова Мельниковой. — Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире.

На чемпионате мира-2019 Мельникова также завоевала серебро в женском командном многоборье.