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Мельникова выходила с победным настроем на вольные упражнения на ЧМ в Штутгарте

18:46
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что выходила с победным настроем на вольные упражнения на чемпионате мира-2019 в Штутгарте. 19-летняя спортсменка завоевала бронзу.

— Я знала, что если сделаю свою программу так, как я хочу, то могу быть на пьедестале, — приводит ТАСС слова Мельниковой. — Выходила собранная и с настроем на победу, после командной медали было уже намного проще выступать, потому что за спиной уже что-то есть. Рада командному успеху, мы смогли показать, что можем бороться, горжусь, что мы вторые в мире.

На чемпионате мира-2019 Мельникова также завоевала серебро в женском командном многоборье.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6995039

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