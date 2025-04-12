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12 апреля, 17:32

Мельникова верит в возвращение российских гимнастов на мировую арену с новым главой МОК

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассчитывает на допуск российских спортсменов до международных турниров при новом руководстве МОК.

5 апреля сообщалось, что российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказах со стороны организации в допуске на соревнования. Россияне не принимают участия в турнирах под эгидой FIG с весны 2022 года.

«Мы все эти три года ждем больших изменений. От смены руководства в МОК ожидаем чего-то хорошего. И, судя по последним заявлениям, все-таки они работают над тем, чтобы действительно вернуть наших спортсменов на международную арену», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

20 марта новым президентом МОК была избрана Кирсти Ковентри, которая вступит в эту должность в конце июня. Предыдущим главой МОК был Томас Бах.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
МОК
Спортивная гимнастика
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