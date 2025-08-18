Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика

18 августа, 11:36

Мельникова в сентябре впервые выступит на турнире FIG после четырехлетнего перерыва

Алина Савинова

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Ангелина Мельникова примет участие в турнире FIG World Challenge Cup. Соревнования пройдут с 13 по 14 сентября в Париже.

«Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Она отметила, что вместе с Мельниковой в Париж поедут ее тренер Константин Плужников и судья Елена Редянова.

Мельникова впервые выступит на турнире под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз она участвовала в соревнованиях FIG в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю завоевала три медали.

25-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
