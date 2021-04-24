Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Новости   //    Спортивная гимнастика

Мельникова стала четырехкратной чемпионкой Европы

17:37

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

20-летняя спортсменка набрала 14,500 балла. Второй стала ее соотечественница Владислава Уразова (14,333). Замкнула тройку британка Амели Морган (14,100).

Мельниковой является серебряным призером Олимпийских игр. Также у нее две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира, четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА, Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча финала
Очевидцы сообщают о массовом расстреле людей в нижегородской деревне
Жену известного разведчика нашли мертвой в квартире в Москве
Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд