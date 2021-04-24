Мельникова стала четырехкратной чемпионкой Европы

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

20-летняя спортсменка набрала 14,500 балла. Второй стала ее соотечественница Владислава Уразова (14,333). Замкнула тройку британка Амели Морган (14,100).

Мельниковой является серебряным призером Олимпийских игр. Также у нее две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира, четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы.