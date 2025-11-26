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26 ноября 2025, 11:55

Мельникова спокойно восприняла решение Бундеслиги не звать ее в финал

Анастасия Пилипенко

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, что спокойно отнеслась к решению Бундеслиги не приглашать ее в финал.

«Спасибо за слова поддержки, которые вы пишете. Ситуацию восприняла нормально, с полным и спокойным принятием», — написала Мельникова в социальных сетях.

15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах в рамках очередного тура Бундеслиги за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Команда под ее руководством заняла первое место в общем зачете тура. Россиянка получила золотую майку как спортсменка с наибольшим количеством баллов среди участниц.

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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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