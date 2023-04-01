Мельникова сообщила, что не будет выступать до конца лета, чтобы залечить ахилл

Российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что планирует сделать перерыв в выступлениях до конца лета, чтобы решить проблему с поврежденным ахилловым сухожилием.

«Следующим стартом для меня будет Кубок России, пока так. Я не поеду на чемпионат Белоруссии, так как сейчас лечу ногу. У меня обострилась проблема с ахиллом на чемпионате России, после чего я решила полноценно заняться лечением и как раз хорошо подготовиться к Кубку России», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Кубок России по спортивной гимнастике должен пройти в Сочи с 28 августа по 3 сентября.