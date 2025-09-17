Мельникова считает, что российская гимнастика не отстала от мировой за время отстранения

Ангелина Мельникова оценила уровень российской гимнастики на фоне отстранения от международных турниров.

«На самом деле я не думаю, что российская гимнастика отстала от мирового уровня», — цитирует Мельникову ТАСС.

Ранее 25-летняя Мельникова выиграла финал на бревне и заняла второе место в вольных упражнениях на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.