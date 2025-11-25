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25 ноября 2025, 13:21

Мельникова не получила приглашения на финал Бундеслиги: «Политические дискуссии масштабнее, чем ожидали организаторы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что не получила приглашения на финал Бундеслиги.

«Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами.

Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.

Также спортсменка отметила, что каждый спортсмен заслуживает соревноваться на спортивной арене, и выразила надежду, что ситуация изменится в скором времени.

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Ранее Мельникова выступала за команду TSV Tittmoning-Chemnitz в туре Бундеслиги. Россиянка набрала 55,40 балла и заняла первое место.

Команда Мельниковой заняла первое место в общем зачете тура с результатом 205,05 балла.

Источник: Telegram-канал Ангелины Мельниковой
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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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