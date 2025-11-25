Мельникова не получила приглашения на финал Бундеслиги: «Политические дискуссии масштабнее, чем ожидали организаторы»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что не получила приглашения на финал Бундеслиги.

«Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами.

Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.

Также спортсменка отметила, что каждый спортсмен заслуживает соревноваться на спортивной арене, и выразила надежду, что ситуация изменится в скором времени.

Ранее Мельникова выступала за команду TSV Tittmoning-Chemnitz в туре Бундеслиги. Россиянка набрала 55,40 балла и заняла первое место.

Команда Мельниковой заняла первое место в общем зачете тура с результатом 205,05 балла.