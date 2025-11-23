Мельникова поздравила Каюмову с золотом юниорского ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поздравила российскую гимнастку Милану Каюмову с победой в упражнениях на брусьях на юниорском чемпионате мира.

Каюмова заняла первое место с результатом 13,933 балла.

«Вот так, девочка! Такая гордость! Поздравляю тебя и твоих тренеров с новым титулом! Теперь только вперед и еще увереннее к новым победам! Поздравляем Милану», — написала Мельникова в Telegram-канале.

Турнир проходит в Маниле и завершится 24 ноября. Каюмова — единственная российская гимнастка в женских соревнованиях. Помимо нее на турнире выступил россиянин Арсений Духно, выигравший многоборье у мужчин 22 ноября.

Россияне выступают в столице Филиппин в нейтральном статусе.