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9 сентября 2025, 11:15

Мельникова получила шенгенскую визу и выступит на турнире во Франции

Алина Савинова

Агент гимнастки Ангелины Мельниковой Анастасия Романова сообщила, что спортсменка получила шенгенскую визу, необходимую для поездки на международный турнир во Францию.

Соревнования пройдут с 13 по 14 сентября.

«Ангелина получила необходимую для въезда во Францию шенгенскую визу и 11 сентября вылетит в Париж», — приводит ТАСС слова Романовой.

Мельникова впервые выступит на турнире FIG после почти четырехлетнего перерыва. Последний раз она участвовала в соревнованиях под эгидой организации в октябре 2021 года, когда на чемпионате мира в японском Китакюсю завоевала три медали: золото в абсолютном личном первенстве, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

25-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве.

Источник: ТАСС
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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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