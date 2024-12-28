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Сегодня, 15:35

Мельникова и Листунова попали в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Владислав Маслов
Корреспондент
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Олимпийские чемпионки Анеглина Мельникова и Виктория Листунова стали кандидатами на попадание в сборную России по спортивной гимнастике на 2025 год.

Полностью список претендентов на место в национальной команде выглядит так:

Мужчины: Кирилл Гашков, Иван Завричко, Илья Заика, Виктор Калюжин, Евгений Кисель, Даниел Маринов, Сергей Найдин, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Ранель Сафиуллин, Савелий Съедин, Денис Товпинец, Алексей Усачев, Мухаммаджон Якубов.

Женщины: Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Анастасия Бедрина, Лейла Васильева, Диана Гайнулина, Алена Глотова, Ксения Зеляева, Анна Калмыкова, Милана Каюмова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Елизавета Ус.

С 1 января 2024 года российские гимнасты могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении критериев допуска Международной федерации гимнастики.

Источник: ФГР
Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
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