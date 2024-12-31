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31 декабря 2024, 20:56

Мельникова: «Была в восторге от выступления российских пловцов на ЧМ»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова подвела итоги 2024 года.

«Год для меня был разнообразный, многогранный, в этом году мою спортивную карьеру разбавляли другие сферы. Кино, танцы, бизнес, музыка, благотворительность, участие в различных проектах. Из спорта больше всего запомнился успешный чемпионат России, где я завоевала четыре золотые медали, у меня давно такого не было. Главное событие в этом году? Возвращение наших спортсменов на международную арену. Надеюсь, в следующем году российская гимнастика будет конкурировать на самом высоком уровне. Я была в восторге от выступления российских пловцов на прошедшем чемпионате мира! От души поздравляю!» — сказала Мельникова Metaratings.ru.

На чемпионате мира по плаванию россияне завоевали десять медалей: шесть золотых и четыре серебряные. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе, без флага и гимна страны.

Источник: Metaratings.ru
Ангелина Мельникова
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