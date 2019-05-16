Мария Филатова включена в Международный зал славы в США

Двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, чемпионка Европы, заслуженный мастер СССР и жительница Кузбасса Мария Филатова введена в Международный зал славы гимнастики, информирует Федерация спортивной гимнастики России.

57-летнюю спортсменку пригласили на торжественную церемонию, которая пройдет в штате Оклахома (США).

– В настоящее время она вместе с мужем тренирует молодёжь в Центре Олимпийской подготовки Ленинска-Кузнецкого – своего родного города. Мария Евгеньевна поделилась своей радостью, – написано в заявлении пресс-службы Федерации спортивной гимнастики России.

Филатова выигрывала золотые медали на Олимпиадах в 1976 и 1980 году. Гимнастка дважды становилась чемпионкой мира (1978, 1981).

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