Маринов стал двукратным обладателем Кубка России в личном многоборье

Российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в личном многоборье на Кубке России в Новосибирске.

По сумме всех упражнений с учетом квалификации 19-летний спортсмен набрал 169,400 балла. Вторым стал Кирилл Прокопьев с результатом 161,800 балла. На третьем месте расположился Иван Завричко (159,800).

Маринов стал двукратным обладателем Кубка России в индивидуальном многоборье. В сентябре 2023 года он выиграл турнир, который проходил в Сириусе.