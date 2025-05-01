Листунова — о восстановлении после травмы: «Уже поднимаюсь на носки»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала «СЭ» о том, как складывается ее восстановление после полного разрыва ахилла, полученного в феврале.

— Еще в больнице после операции расписали программу реабилитации и надели на ногу специальный сапог. Изначально фиксация угла голеностопа была 110 градусов, потом 100, затем уже 90. Первое время, когда угол сделали 90 градусов, нога ныла, затем стало полегче. Через две недели после операции я вернулась на первый блок реабилитации, мы приступили к постепенной растяжке ноги, то есть я тянула ахилл с помощью резинок, другими различными способами, но еще не начинала ходить. Еще через две недели — второй блок реабилитации, приступили к ходьбе. Сама я ногу уже не тянула, это делали инструкторы.

Постепенно выравнивала ходьбу, потому что, естественно, изначально она была далека от симметрии. Тяжело было. Сейчас вроде бы привыкла, уже намного легче. Скоро на третью реабилитацию, где, как мне сказали врачи, мы должны будем приступать к возможным прыжкам и, может быть, к бегу на антигравитационной дорожке. За период между второй и третьей реабилитациями я сама должна добиться того, чтобы, стоя на одной, прооперированной ноге, я могла спокойно встать на носок.

— Ты уже можешь это делать?

— Пока с трудом, держась за опору, еще тяжеловато, но уже понемногу получается. Уже поднимаюсь на носки, стоя на двух ногах, с помощью опоры. Дополнительно различными упражнениями закачиваю голеностопы. Делаю приседания, выпады на двух ногах уже без помощи опор.

— Когда ты поняла, что все хорошо, что в восстановлении есть прогресс?

— Наверное, только когда начала ходить. Мне растягивали ногу вручную. Если бы не врачи, инструкторы, сама бы не смогла. Они подбирали упражнения, искали подход. При ходьбе я первое время не понимала, как подниматься на носок, чтобы им оттолкнуться, ахилл был еще слаб, я просто ставила ногу на полную стопу и так же ее поднимала. При этом я сама этого не ощущала, словно сигнал от мозга не доходил до ноги. Врачи и специалисты мне в этом очень помогли.