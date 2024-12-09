Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:00

Листунова рассказала о своем падении на разминке на Кубке Воронина

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике в командном зачете Виктория Листунова в интервью «СЭ» рассказала, что испытывала сильное волнение перед соревнованиями после паузы в стартах из-за травмы позвоночника. 19-летняя гимнастка в минувшие выходные приняла участие в Кубка Воронина в Москве.

— Конечно, волнение было. Когда ты выступаешь регулярно, все проходит более привычно. Из-за соревновательной паузы ощущения на первых стартах оказались совершенно другими, адреналин, тело на него реагирует. Я такого давно не испытывала.

— В первый день на разминке ты упала с брусьев, и визуально возникло ощущение волнения.

— Сама этого падения не ожидала. Благодарна тренерам, которые меня успокоили, потому что мандраж присутствовал. Вообще, самое страшное — начать соревнования, втянуться в процесс старта. То же самое случилось в Узбекистане, там первым видом шли брусья, и я с ними совсем не справилась, очень сильно переволновалась, и дальше, на следующих видах, уже присутствовал страх. Здесь в многоборье первым видом был опорный прыжок, я его сделала нормально, и на втором виде — брусьях было уже проще.

Виктория Листунова. «Почему получила травму? Что было, то было». Листунова — о возвращении после перелома позвоночника
Виктория Листунова
Читайте также
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гимнастка Мельникова пока не может полноценно тренироваться из-за травмы ноги

Листунова — о первых тренировках после травмы: «Головой помнишь, а телом — нет»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости