Листунова рассказала о своем падении на разминке на Кубке Воронина

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике в командном зачете Виктория Листунова в интервью «СЭ» рассказала, что испытывала сильное волнение перед соревнованиями после паузы в стартах из-за травмы позвоночника. 19-летняя гимнастка в минувшие выходные приняла участие в Кубка Воронина в Москве.

— Конечно, волнение было. Когда ты выступаешь регулярно, все проходит более привычно. Из-за соревновательной паузы ощущения на первых стартах оказались совершенно другими, адреналин, тело на него реагирует. Я такого давно не испытывала.

— В первый день на разминке ты упала с брусьев, и визуально возникло ощущение волнения.

— Сама этого падения не ожидала. Благодарна тренерам, которые меня успокоили, потому что мандраж присутствовал. Вообще, самое страшное — начать соревнования, втянуться в процесс старта. То же самое случилось в Узбекистане, там первым видом шли брусья, и я с ними совсем не справилась, очень сильно переволновалась, и дальше, на следующих видах, уже присутствовал страх. Здесь в многоборье первым видом был опорный прыжок, я его сделала нормально, и на втором виде — брусьях было уже проще.