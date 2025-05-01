Спортивная гимнастика
1 мая, 10:00

Листунова — о причинах разрыва ахилла: «Выступала в Италии простуженной, пила антибиотики»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала «СЭ» о причинах и обстоятельствах получения травмы — полного разрыва ахилла.

— Начнем с очевидного — как ты получила травму?

— Делала акробатическую связку для вольных. И в момент толчка почувствовала щелчок, поняла, что что-то произошло, и уже в полете осознавала, что на эту ногу я при приземлении не встану. Приземлилась на здоровую ногу, пронеся травмированную по воздуху, и поняла, что не могу встать, нога повисла, я не способна ею пошевелить.

— Сразу в больницу?

— Сначала привели в наш медицинский кабинет на базе. В это время доктор занимался тем, чтобы организовать машину в больницу, связывался с самой больницей, сообщал о том, что сейчас к ним приедет гимнастка. Мы приезжаем туда, меня встречает травматолог, осматривает, говорит, что у меня полный разрыв ахилла, и сообщает, что они меня берут и сразу же кладут на операцию. Обсудили, что операция будет с полным открытием зоны ахилла, не малоинвазивная. Буквально через два часа, в течение которых брали анализы и делали МРТ, меня забрали в операционную.

— В каком ты была состоянии?

— С момента получения травмы и до спинального наркоза, а также успокоительного, которое вкололи одновременно с ним, я была в полном шоке, плакала. В голове были только мысли том, что дальше, как пойдет восстановление, что вообще меня ждет. На операции уснула и проснулась, уже когда ее почти завершили.

— Причины травмы диагностировали?

— Врач, который меня встретил и затем прооперировал, сказал, что это, скорее всего, последствия болезни. Когда я выступала в Италии на клубном чемпионате, то делала это, будучи простуженной. И, естественно, чтобы хоть как-то прийти в себя для соревнований, принимала различные лекарства: жаропонижающие, антибиотики. Врач сказал, что, скорее всего, причина в этом.

Виктория Листунова.«Была в полном шоке, плакала». Листунова — о причинах разрыва ахилла

Виктория Листунова
  • Горын

    Кто её больную, допустил до соревнований? Идиотизм.

    01.05.2025

    • Иван Куляк вспомнил период отстранения за демонстрацию символа Z: «Надо жить дальше»

    Листунова — о восстановлении после травмы: «Уже поднимаюсь на носки»

    Takayama

