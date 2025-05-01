Листунова — о Байлз и Андраде: «Во многом ориентируюсь на них»

Олимпийская чемпиона по спортивной гимнастике Виктория Листунова рассказала «СЭ» о планах по возвращению на соревнования и восприятии 20-летия, которое спортсменка, восстанавливающаяся после полного разрыва ахилла, полученного в феврале, скоро отпразднует.

— Видишь себя делающей хотя бы один вид на чемпионате России этого года?

— Вероятность есть. Но на данный момент пока главная цель — максимально быстро и полностью восстановиться. Если все получится, можно ставить уже задачу подготовки к тем или иным стартам.

— Тебе в мае исполняется 20 лет. Чувствуешь себя ветераном гимнастики, учитывая, через что пришлось пройти: локоть в олимпийский сезон, затем спина, теперь вот ахилл?

— Да бросьте, какой ветеран? Просто сейчас надо это пережить. Я всегда считала и считаю, что нет ничего невозможного, и сделаю все, чтобы вернуться в спорт, восстановить программы. Уверена, что это будет нелегко, но есть примеры Ребеки Андраде и Симоны Байлз, они потрясающие гимнастки, им 25 и 28 лет. С Симоной у нас почти 10 лет разницы, и жаловаться, что я уже старая, было бы неправильно. Я во многом ориентируюсь на них, очень крутых гимнасток, которые, несмотря на возраст, делают такие сложные элементы и набирают высокие суммы многоборья.