Листунова назвала ценной поддержкой решение россиян отказаться от участия в турнирах FIG

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова поблагодарила российских гимнастов за решение отказаться от выступлений на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее в субботу Федерация гимнастики России объявила, что спортсмены решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета организации в допуске на соревнования.

«Я благодарна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях, — приводит ТАСС слова Листуновой со ссылкой на пресс-службу ФГР. — Я уверена, что, объединившись, мы стали только сильнее».

19-летняя спортсменка не получила нейтральный статус — по словам ее тренера Ольги Петровичевой, из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.