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Сегодня, 09:47

Лидеры сборной России Маринов и Найдин могут пропустить Кубок России

Камила Абдурахманова
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Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов сообщил, что чемпионы России по спортивной гимнастике Даниел Маринов и Сергей Найдин, которым в начале октября были прооперированы травмированные плечи, могут не успеть полностью восстановиться к апрельскому кубку страны в Новосибирске.

«Маринов и Найдин продолжают заниматься восстановлением, они проходят реабилитацию. У нас стартовал очередной учебно-тренировочный сбор на «Озере Круглом», оба этих спортсмена вызваны на это мероприятие, они будут тренироваться под наблюдением врачей. Мы надеемся, что в скором времени они вернутся в строй.

Есть вероятность, что они не сумеют полностью восстановиться к Кубку России и пропустят его. Но к летнему чемпионату страны эти спортсмены точно будут в полном порядке. Будем принимать решения исходя из того, как они будут восстанавливаться», — сказал Алфосов ТАСС.

Кубок России в Новосибирске планируется провести с 20 по 28 апреля.

Маринову 19 лет. В июне на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов победил в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнении на кольцах. В марте на чемпионате России в Сириусе он также стал первым в личном многоборье.

Найдину 23 года, проблемы с плечом он начал испытывать год назад. После окончания прошлого сезона спортсмен прошел медикаментозное лечение, которое не дало значительного результата. На перекладине Найдин занял первое место на июньских Играх БРИКС в Казани.

Источник: ТАСС
Валерий Алфосов
Даниел Маринов
Сергей Найдин
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