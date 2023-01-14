Лариса Латынина рассказала о том, как себя чувствует

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о своем самочувствии.

«Я сейчас нахожусь на обследовании и не могу сказать точно, когда оно закончится. Мне трудно что-либо говорить. Я себя прекрасно чувствую», — цитирует Латынину Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.