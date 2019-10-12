Колобков надеется, что российские гимнасты повторят успех ЧМ на Олимпиаде
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что после успешного выступления российских гимнастов на чемпионате мира он надеется на повторение высоких результатов на Олимпиаде-2020 в Токио.
Мужская сборная России на чемпионате мира в Штутгарте победила в командном турнире, а Никита Нагорный и Артур Далалоян завоевали золото и серебро соответственно в абсолютном первенстве.
— Это большая радость, я уже поздравил ребят и тренеров, — приводит РИА «Новости» слова Колобкова. — Это огромный успех, такого еще не было в российской истории. Более того, мы стали первыми и вторыми в многоборье. Мы надеялись на это, считали, что есть все шансы на успех, и в сложной борьбе с небольшим отрывом ребята победили. А то, что заняли первое и второе места, — это волшебство. Надеюсь, на Олимпиаде они повторят этот результат. Но сделать это будет очень сложно из-за большой конкуренции со спортсменами из Азии.