Калмыкова завоевала золото и бронзу в последний день Кубка России в Новосибирске

Российская гимнастка Анна Калмыкова стала первой в вольных упражнениях и третьей в соревнованиях на бревне на Кубке России по спортивной гимнастике.

В вольных упражнениях она набрала 14,033 балла. Серебро турнира завоевала Людмила Рощина (14,000), бронзу — Лейла Васильева (13,833).

В соревнованиях на бревне Калмыкова взяла бронзу, набрав 13,133 балла. Первой стала Анастасия Бедрина (13,800), второй — Екатерина Андреева (13,200).

Кубок России в Новосибирске проходил с 22 по 27 апреля.