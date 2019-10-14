Иван Стретович: «Надо было упасть в яму с отходами, чтобы потом выиграть ЧМ»

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российский гимнаст Иван Стретович, выигравший золото на чемпионате мира в Штутгарте в командном турнире, в инетврью «РИА Новости» рассказал о сложностях в своей карьере.

— После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вам пришлось преодолеть многое, и некоторые из болельщиков и специалистов даже успели списать вас со счетов. Насколько это сложно все было пережить?

— Это было чертовски сложно. Но я верил в себя, как может человек и спортсмен сам в себя не верить? Конечно, я понимал, что многие уже не рассматривают меня всерьез. Но самое главное, что в эти моменты рядом со мной всегда была семья, это была та поддержка, которая придавала мне сил. Сил, чтобы бороться со всеми трудностями, с долгой реабилитацией. В принципе, все в жизни идет правильно, надо было упасть в самую яму со всеми отходами, грубо говоря, чтобы потом выйти и стать чемпионом мира. Все трудности мы преодолели.

— Были же моменты, когда руки совсем опускались?

— Конечно, были. Особенно, когда я занимал четвертые места, это был самый удар для меня. Говорил себе: «Я же все сделал, восстановился, пытаюсь и борюсь!» И в многоборье бывали такие промахи, вроде все сделал и раз — четвертый. Как так? Значит, тогда не время было. Корил себя, искал в себе проблему, но собирался, находил в себе силы и двигался вперед, несмотря ни на что. Поменял тренера, что самое главное. Это был переломный момент. Тренировался у Кочнева Владимира Викторовича, а сейчас у Виталия Николаевича Бубновского. Он в меня поверил, настроил так, что я сейчас готов выходить и делать в любой момент. И психика, и психология — в норме полностью.