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Сегодня, 11:15

FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации. Заседание проходит в Анталье (Турция) в пятницу.

«После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1-2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств», — цитирует РИА «Новости Спорт» сообщение FIG.

Ранее в FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: РИА
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