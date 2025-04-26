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Сегодня, 11:57

Иски российских гимнастов на отказ в нейтральном статусе могут быть объединены в одно дело

Сергей Разин
корреспондент
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Иски российских гимнастов к Международной федерации гимнастики (FIG) после отказа в получении нейтрального статуса могут быть объединены в одно дело.

«Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS), пока оно продолжается, является конфиденциальным. Стороны обмениваются письменными заявлениями по апелляциям и, безусловно, обсудят возможность глобальной консолидации», — приводит ТАСС заявление пресс-службы CAS.

Лала Крамаренко.Стали известны фамилии гимнасток, подавших иск на отказ в нейтральном статусе. Среди них Лала Крамаренко

5 апреля 2025 года все российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях в нейтральном статусе из-за «многочисленных необоснованных и предвзятых отказов» со стороны FIG.

Источник: ТАСС
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