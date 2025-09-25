Индонезийский гимнаст умер в больнице вследствие травмы шеи, полученной на сборе в Пензе

Директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский сообщил о смерти гимнаста из Индонезии.

«Гимнаст из Индонезии, находившийся на тренировочном сборе в Пензе, скончался вчера вечером в больнице, после того как несколько дней назад получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением. Спортсмен умер вчера около 10 часов вечера. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с посольством Индонезии, с федерациями гимнастики. Я не готов сказать, когда тело спортсмена будет отправлено на родину, прошло слишком мало времени», — цитирует Минкарского ТАСС.

Спортсмен получил перелом шеи, после чего был госпитализирован в одну из больниц.