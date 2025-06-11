Хоркина — о возвращении российских гимнастов: «Если будет возможность, поеду в Париж болеть за наших»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировала возвращение российских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе.

«Сейчас мы будем готовиться. Если все случится, если это радостное событие произойдет, я буду счастлива. Если будет возможность, с удовольствием поеду в Париж болеть за наших спортсменов», — сказала Хоркина «СЭ».

Федерация гимнастики России направила предварительную заявку для участия в Кубке претендентов-2025 по спортивной гимнастике. Турнир пройдет в сентябре в Париже.