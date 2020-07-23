Хоркина раскритиковала письма британских и австралийских гимнасток по поводу насилия со стороны тренеров

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поставила под сомнение целесообразность писем британских и австралийских спортсменок. Напомним, что гимнастки из этих стран пожаловались на оскорбления, жестокость и психологическое давление со стороны своих тренеров. «Тренер называл меня жирной ленивой свиньей, — вспоминает, например, Ясмин Кольер. — И мне до сих пор приходится бороться с тем, что я пережила».

— Австралийская спортсменка жалуется, что тренер называл ее «толстой ленивой свиньей».

— Странная девочка. Уж при их возможностях, когда работает куча специалистов, включая диетологов, можно так организовать себе процесс тренировок и питания, что о таких жалобах можно просто забыть. Заявлять можно что угодно. Если такая умная, иди в австралийскую федерацию — и наведи там порядок. Это известная спортсменка написала? Или рядовая, которая захотела прославиться?

— Чемпионка Игр Британского содружества-2006.

— Понятно. Ни о чем. Старт местного значения. Видимо, хочет славы и внимания.

— Ее подруги по команде высказались в том же ключе. Насколько я понял, волна пошла после писем и интервью британских гимнасток. Про них слышали?

— Считаю, это просто глупость. Или хотят прославиться. Спортсмен должен понимать, что они вместе с тренером идут к своей мечте. И есть определенные вещи в профессии, которые необходимы для успеха. Если гимнастка действительно будет толстой — она не сделает двойное сальто. Просто убьется или травмируется. Это нормально и понятно для профессионального спортсмена. Поэтому я и спросила: рядовые гимнастки жалуются или нет.

— В Великобритании — не рядовые. Например, сестры Дауни — медалистки чемпионата мира.

— Что говорят?

— «Жестокость тренеров, психологическое давление и оскорбления настолько укоренилась в нашем спорте, что считаются нормой».

— А что ж они тогда не бросили этот спорт? Не ушли сразу от этих тренеров? Почему не подали в суд? Просто пиар. Тьфу! У нормальных тренеров и спортсменов даже вопросов таких не возникает — они и так понимают, как нужно вести себя на тренировках и соблюдать дисциплину. А чего эти терпели-то так долго? (Владимир Иванов)