Греческие гимнасты направили обращение президенту страны с жалобами на сексуальные домогательства

Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике, сообщает газета «Ефимерида тон синтактон». Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.

«Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме, направленном президенту республики и премьер-министру, – не отдельные инциденты, а «система».

Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии», – пишет газета.

В начале этого года олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору сделала заявление, что более 20 лет назад в возрасте 21 года она подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. Позже в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.