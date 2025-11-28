Родионенко — о допуске российских гимнастов на европейские турниры: «Лед тронулся! Мы очень счастливы»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

«Мы очень счастливы. Мы ждали этого решения, нам было это очень важно. Европейские турниры — это возможность выйти на чемпионат мира. А выход на чемпионат мира — это возможность выйти на Олимпиаду. Лед тронулся! Мы очень счастливы», — сказала Родионенко «СЭ».

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.

На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.