Главный тренер сборной Родионенко объяснила ошибки Листуновой необходимостью изучать новые программы

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала выступления спортсменов в первый день соревнований на чемпионате России и рассказала о задачах на турнир.

«Стратегическая задача — опробовать новые программы. Нужна сложность. Сложность, сложность и еще раз сложность. У кого-то были ошибки, не все справляются. В частности, уже сегодня ошиблась Виктория Листунова на бревне. Она делала совершенно новую для себя программу, это нормально, но мы все равно будем ее тренировать. Потому что на сегодняшний день по всем нашим анализам она лидер сборной. И программа должна соответствовать лидерству.

Вика сама не понимаем почему ошиблась, в чем причина. Она подошла ко мне и говорит, что не знает что произошло. Ошибка была на самом первом снаряде. Вы понимаете, как сложно собраться на первый снаряд. Она им в совершенстве владеет, но так бывает. И потом уже она не смогла собраться, ее выбило из колеи. Но я уверена, что завтра она сделает все так как надо. Так как она может и вы это увидите», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.