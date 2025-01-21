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Глава НОК Украины Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену гражданства

Алина Савинова
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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что огорчен решением гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство.

Ранее стало известно, что 21-летний украинец подал заявку на получение гражданства Хорватии. Он уже три года живет и тренируется в Осиеке.

«Я, честно говоря, огорчен по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо», — цитирует Гутцайта РИА Новости со ссылкой на Tribuna.ua.

Он отметил, что есть много спортсменов, которые также живут и тренируются за границей, но они не рассуждают о смене гражданства.

«Когда спортсмены меняют гражданство, к этому не очень хорошо относятся по жизни. А во время боевых действий, я считаю, это вообще нехороший поступок», — добавил глава НОК.

Илья Ковтун решил сменить гражданство. «Отказывается от родины». Титулованный украинский гимнаст подал заявку на получение гражданства Хорватии

Ковтун стал серебряным призером Олимпийских игр 2024 года. Также он двукратный призер чемпионатов мира и четырехкратный чемпион Европы.

Источник: РИА Новости
Спортивная гимнастика
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