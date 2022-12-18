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Глава ФСГР: «Мы продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов на международном уровне!»

Титов ответил на вопрос о сохранении контактов с Международной федерации гимнастики
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов ответил на вопрос «СЭ» о сохранении контактов с Международной федерации гимнастики.

«Мы продолжали отстаивать интересы наших спортсменов в Международной федерации, на международном уровне. Мы в нормальной, рабочей форме продолжаем находиться. Мы работаем. Наших представителей не отстранили. Я остаюсь членом Исполкома Международной федерации гимнастики. Мы участвуем в принятии всех решений. Участвовали на Конгрессе в Стамбуле. Наши интересы на международном уровне обеспечены, но жалко, что нет соревновательной практики», — сказал Титов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Василий Титов
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