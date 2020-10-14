Глава британской гимнастики уйдет в отставку из-за скандала с жестоким обращением со спортсменками

Руководитель британской федерации гимнастики Джейн Аллен заявила, что покинет свой пост в декабре на фоне обвинений в жестоком обращении и издевательствах тренеров над спортсменками.

Как сообщает Daily Mail, формально 65-летняя генеральный директор уходит на пенсию и уверяет, что приняла такое решение еще в марте, задолго до того, как вокруг ее организации начал полыхать грандиозный скандал. Однако всем очевидно, что обвинения в недостаточном внимании Аллен к жалобам гимнасток, сыграли в ее отставке не последнюю роль.

Начиная с июня десятки британских гимнасток, в том числе такие известные как сестры Дауни и Эми Тинклер, выступили с рассказами о жестокости тренеров и чрезмерном контроле веса, которые нанесли серьезный урон физическому и психологическому здоровью девушек. Обвинения были выдвинуты в том числе и в адрес главного тренера национальной команды Аманды Реддин. Бездействием федерации в этом вопросе заинтересовались государственные органы Соединенного королевства и правозащитники.