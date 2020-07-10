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Гимнасты Нагорный и Спиридонова посетили презентацию нового альбома рэпера T-Killah

10 июля 2020, 22:15
Рэпер Александр Тарасов (T-Killah) и Дарья Спиридонова. Фото instagram.com
Рэпер Александр Тарасов (T-Killah) и Дарья Спиридонова. Фото instagram.com
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Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал в Instagram ряд сторис. 23-летний российский спортсмен вместе с двукратной чемпионкой Европы Дарьей Спиридоновой посетил презентацию нового альбома рэпера T-Killah.

Нагорный и Спиридонова исполнили несколько акробатических элементов на музыкальном мероприятии.

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