Гимнасты Нагорный и Спиридонова посетили презентацию нового альбома рэпера T-Killah

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал в Instagram ряд сторис. 23-летний российский спортсмен вместе с двукратной чемпионкой Европы Дарьей Спиридоновой посетил презентацию нового альбома рэпера T-Killah.

Нагорный и Спиридонова исполнили несколько акробатических элементов на музыкальном мероприятии.