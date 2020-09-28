Гимнасты Нагорный, Далалоян и Мельникова выступят за сборную России на турнире в Японии

Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике определился с составом команды на международный турнир в Японии, который состоится 8 ноября. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, в Хиросиме выступят лидеры сборной Никита Нагорный, Артур Далалоян и Ангелина Мельникова.

В соревнованиях, которые пройдут в Хиросиме, планируют принять участие четыре сборные — России, Японии, Китая и США. От каждой страны будет заявлено по восемь спортсменов — четыре мужчины и четыре женщины.

«Мы уже определились с составом команды. На турнир в Японии будут заявлены Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Елена Герасимова и Яна Ворона», — сказала Родионенко.

Нагорный и Далалоян являются трехкратными чемпионами мира. Мельникова — двукратная победительница Европейских игр — 2019 и серебряный призер Олимпиады-2016 в командном турнире.