Гимнастка Ворона: «Стараюсь избегать новостей, чтобы не обнадеживать себя без повода»

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего решения Международного олимпийского комитета по возможным послаблениям в санкционном режиме в адрес российского спорта.

«Вот даже не смотрю ничего по этой теме и не читаю. Стараюсь избегать лишних новостей чтобы себя в очередной раз и не обнадеживать без повода, и не переживать. Хочу услышать окончательный вердикт, а не отвлекать себя промежуточными обсуждениями. К тому же сегодня одно, завтра другое, потом вообще третье... Не разберешься. Хочется уже четкой конкретики.

Конечно, мне, как и всем хочется, чтобы мы выступали под флагом и гимном. Но я не представляю как все в итоге сложится. Пока что это сложный и туманный вопрос, стараюсь о нем не думать и просто жду как решат нашу судьбу", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.