Гимнастка Ворона сравнила свой спорт с фигурным катанием

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» рассказала о повышенном интересе к фигурному катанию и сравнила свой вид спорта с последним.

«Стараюсь смотреть крупные соревнования. Вообще я раньше сама занималась, поэтому мне интересно. Конечно, на каждый старт сил и времени не хватает, но когда по телевизору нахожу соревнования то с удовольствием посмотрю. Занималась фигурным катанием давным-давно, когда я была совсем маленькой. С трех до пяти лет каталась, в группе начинающих. Ни о каких прыжках еще речь не шла, мы только учились стоять на льду, после чего меня отвели на гимнастику. В гимнастике мне понравилось больше.

С фигурным катанием у нас на самом деле и близко нет ничего. Так можно все виды спорта, в которых используется музыка сравнивать и называть похожими. А тут даже поверхность другая, у них лед, а у нас ковер. И мы такие прыжки не делаем как гимнасты, у нас совсем другая техника. Также как и они не прыгают как мы", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.