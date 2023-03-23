Гимнастка Ворона поделилась ощущениями от того, что ее лучшие годы в спорте проходят в период санкций

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением о временном отстранении российских спортсменов от международных стартов и ответила на вопрос хочет ли она вернуться на крупные турниры заграницей.

«Конечно хочу, а как иначе? Думаю, что почти у всех спортсменов так. Мечтаю об Олимпиаде, если конкретно. Это даже не обсуждается, разумеется. Мечта каждого спортсмена. Обида? Обиды никакой нет. Потому что все зависит от меня и пик возможностей зависит тоже от меня.

От того как усердно я буду тренироваться и зависит то насколько долго я смогу быть в отличной форме. Либо этот пик будет прибывать, либо убывать. Опять же, все зависит здесь только от меня самой. Поэтому я думаю что смогу продержаться до того времени, как все наладится", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.