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Сегодня, 13:35

Гимнастка Ворона поделилась ощущениями от того, что ее лучшие годы в спорте проходят в период санкций

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением о временном отстранении российских спортсменов от международных стартов и ответила на вопрос хочет ли она вернуться на крупные турниры заграницей.

«Конечно хочу, а как иначе? Думаю, что почти у всех спортсменов так. Мечтаю об Олимпиаде, если конкретно. Это даже не обсуждается, разумеется. Мечта каждого спортсмена. Обида? Обиды никакой нет. Потому что все зависит от меня и пик возможностей зависит тоже от меня.

От того как усердно я буду тренироваться и зависит то насколько долго я смогу быть в отличной форме. Либо этот пик будет прибывать, либо убывать. Опять же, все зависит здесь только от меня самой. Поэтому я думаю что смогу продержаться до того времени, как все наладится", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.

Яна Ворона. «Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать. В этом и смысл спорта». Новая звезда нашей гимнастики — Яна Ворона

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