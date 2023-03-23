Гимнастка Ворона переживает за популярность своего вида спорта

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением об общих и различных чертах спортивной и художественной гимнастики.

«Обидно что про нас забывают. Говоришь гимнастика и у всех сразу ассоциация с художественной. А у нашего спорта есть свои фишечки. Похожи вольные упражнения? Да как вам сказать... Разве что тем, что делаем элементы под музыку. Но в целом я бы не сказала, что они похожи друг на друга. Да, делаем упражнения под музыкальное сопровождение, но сами элементы и структура программы совсем разные.

Прыжки мы тоже делаем, но в художественной гимнастике и близко нет такой сложной акробатики, которую делаем мы. Обратно отмечу, что в художественной гимнастике своя сложность и своя специфика. Неправильно будет говорить, что мы тут делаем опасные сложные прыжки, а они красуются с предметами. Каждый вид спорта достоин уважения и по-своему сложен", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.