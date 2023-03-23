Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:35

Гимнастка Ворона о фигурном катании: «Не соглашусь, что это скандальный спорт. Тут близость фанатов к спортсменам»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская гимнастка Яна Ворона в интервью «СЭ» поделилась мнением о взаимодействии фигуристов с фанатами и рассказала о своих любимых спортсменах в фигурном катании.

«Я слежу за всеми сборницами. За Валиевой, Трусовой, Щербаковой. Какого-то конкретного кумира или любимицы нет. Вживую не общались. Вообще я всегда открыта к общению, но вот с фигуристками подружиться пока не довелось. Было бы интересно встретиться.

В фигурном катании мне нравится близость фанатов к спортсменам и их активная поддержка. Такая близкая связь, теплые отношения. По крайней мере так выглядит со стороны. Насчет скандальности... Не соглашусь, что это скандальный спорт. Не скажу точно, поскольку не слежу, закулисная жизнь проходит мимо меня, меня интересуют только сами соревнования. И по ним ощущения скандальности у меня не сложилось. Я в такие темы просто не вникаю", — сказала Ворона.

Отметим, что в этом месяце на ЧР в Казани 18-летняя спортсменка Ворона впервые в карьере стала чемпионкой страны в упражнениях на бревне. Также она смогла завоевать медали в вольных упражнениях и на брусьях.

Яна Ворона. «Никого не боюсь — со всеми можно конкурировать. В этом и смысл спорта». Новая звезда нашей гимнастики — Яна Ворона

0
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнастка Ворона сравнила свой спорт с фигурным катанием
Новости
RSS RSS
Все новости