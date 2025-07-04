Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Спортивная гимнастика

4 июля 2025, 16:51

Гимнастка Мельникова решила пропустить «Кубок сильнейших спортсменов», чтобы избежать травм

Сергей Ярошенко

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова решила пропустить «Кубок сильнейших спортсменов», чтобы минимизировать риск получения травм.

«Мы еще несколько месяцев назад вместе с Андреем Федоровичем Родионенко решили, что мне нужно поберечься. Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре», — цитирует Мельникову ТАСС.

4 Июля в Москве в рамках «Кубка сильнейших спортсменов» были разыграны медали в женском многоборье. Победу одержала Людмила Рощина.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 28 сентября по 5 октября, чемпионат мира — в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Читайте также
Назван размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2026 год
Баринов попрощался словами «я не Иуда», «Зенит» готовится к продаже защитника, а «Динамо» пойдет на покупку за 7 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Турнир Australian Open 2026 стартует в Мельбурне 18 января
В Минобороны РФ раскрыли детали атаки украинских дронов на танкер «Матильда»
«Детройт» навечно закрепил за Сергем Федоровым 91-й номер
Опубликована хронология ЧП со смертями младенцев в роддоме Новокузнецка
Популярное видео
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #1
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #1
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан, Разин vs Буше, Спронг в «Автомобилисте»
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Галлан ушел из «Шанхая», «Сибирь» — в зоне плей-офф
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
«Гибкий ЗОЖ». Подкаст Ксении Шойгу. Выпуск #2
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
1000 очков — статистический юбилей Вадима Шипачева
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
Как «Трактор» возвращается в лидеры: репортаж Шевченко
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов продлил контракт с «Локомотивом» еще на один год
Радулов продлил контракт с «Локомотивом» еще на один год
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Новые тренеры в КХЛ: специальный репортаж Шевченко
Новые тренеры в КХЛ: специальный репортаж Шевченко
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гимнаст Новиков заявил, что пока не получил нейтральный статус

Гимнастка Васильева выступает на Кубке сильнейших спортсменов после перелома ноги

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости