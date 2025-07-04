Гимнастка Мельникова решила пропустить «Кубок сильнейших спортсменов», чтобы избежать травм

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова решила пропустить «Кубок сильнейших спортсменов», чтобы минимизировать риск получения травм.

«Мы еще несколько месяцев назад вместе с Андреем Федоровичем Родионенко решили, что мне нужно поберечься. Я продолжаю готовиться к чемпионату России и надеюсь принять участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре», — цитирует Мельникову ТАСС.

4 Июля в Москве в рамках «Кубка сильнейших спортсменов» были разыграны медали в женском многоборье. Победу одержала Людмила Рощина.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 28 сентября по 5 октября, чемпионат мира — в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября.