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Сегодня, 17:23

Гимнастка Мельникова рассказала, что хочет попробовать себя в актерстве

Алина Савинова
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что хотела бы в будущем исполнить главную роль в каком-либо фильме.

«Планирую ли я развиваться в актерской деятельности? Если честно, мне бы хотелось попробовать. Какой бы это был фильм? Я бы доверилась режиссеру — профессионалу, который смог бы подобрать роль именно под меня. Мне кажется, что это важнее, чем мое желание», — цитирует Мельникову «Газета.Ru».

Ранее Мельникова уже исполнила роль второго плана в сериале «Игры», посвященном летним Олимпийским играм 1980 года в Москве. Режиссером выступил Евгений Стычкин.

24-летняя Мельникова является олимпийской чемпионкой 2020 года в командном первенстве, а также абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье (2021).

Источник: Газета.Ru
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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