Гимнастка Мельникова показала третий результат в многоборье на Кубке Воронина

Олимпийская чемпионка в командном турнире гимнастка Ангелина Мельникова показала третий результат на международных соревнованиях «Кубок Воронина».

Калмыкова показала результат 56,866 балла. Второй стала Людмила Рощина (56,322 балла), третье место заняла представительница Белоруссии Мария Сасинович (46,032). Мельникова показала третий результат на соревнованиях (55,431), однако по регламенту соревнований в призовые места могут попасть только две лучшие спортсменки от страны.

Для Мельниковой Кубок Воронина стал первым турниром после полученной в конце июля травмы ноги. Также впервые после восстановления выступила на соревнованиях олимпийская чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова, она заняла четвертое место (55,000).

Мельниковой 24 года. На Олимпиаде в Токио она также завоевала бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. У нее есть серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира 2021 года.

Калмыковой 16 лет, она четырехкратная победительница первенства России (в личном многоборье, а также в упражнениях на бревне, опорном прыжке и вольных упражнениях).

Финал Кубка Воронина состоится 8 декабря. Спортсмены будут соревноваться в отдельных упражнениях. В турнире принимают участие спортсмены из России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Германии, Узбекистана, Египта, Алжира, Киргизии, Сирии, Турции и Китая.