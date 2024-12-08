Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:26

Гимнастка Мельникова пока не может полноценно тренироваться из-за травмы ноги

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что спустя пять месяцев после травмы еще не сумела полноценно восстановиться.

24-летняя спортсменка травмировала ногу в конце июля на разминке перед стартом Кубка России в Новосибирске.

«Я еще не восстановилась полностью, пока очень берегу травмированную ногу, заматываю ее и лечу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу, и к Кубку Воронина моя готовность составляла процентов 60, не больше. В воскресенье я думаю, выступлю в финале в опорном прыжке. А в следующем сезоне, наверное, первым стартом для меня будет весенний Кубок России», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

На международных соревнованиях «Кубок Воронина» Мельникова показала третий результат в многоборье, однако она не получила бронзовую награду, поскольку согласно регламенту соревнований в призовые места могут попасть только две лучшие спортсменки от страны.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
Читайте также
В Подмосковье два человека погибли из-за перекрывшего вытяжку голубя
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Листунова — о возвращении в спорт после травмы: «Я очень рада, что смогла с чего-то начать»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости