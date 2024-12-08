Гимнастка Мельникова пока не может полноценно тренироваться из-за травмы ноги

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что спустя пять месяцев после травмы еще не сумела полноценно восстановиться.

24-летняя спортсменка травмировала ногу в конце июля на разминке перед стартом Кубка России в Новосибирске.

«Я еще не восстановилась полностью, пока очень берегу травмированную ногу, заматываю ее и лечу. У меня нет возможности сейчас тренироваться в полную силу, и к Кубку Воронина моя готовность составляла процентов 60, не больше. В воскресенье я думаю, выступлю в финале в опорном прыжке. А в следующем сезоне, наверное, первым стартом для меня будет весенний Кубок России», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

На международных соревнованиях «Кубок Воронина» Мельникова показала третий результат в многоборье, однако она не получила бронзовую награду, поскольку согласно регламенту соревнований в призовые места могут попасть только две лучшие спортсменки от страны.